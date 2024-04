Pioli a Sky: "Non dobbiamo forzare le giocate. Ecco perché ho scelto Musah"

Mister Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Roma-Milan di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

Che sensazioni ha? “Grande concentrazione e motivazione. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre idee della preparazione della partita per affrontarla al meglio, ora bisogna giocarla bene”.

Quali sono gli errori da non fare? “Avere i tempi giusti di uscita e di pressione quando saremo aggressivi, non dovremo uscire tanto per uscire. Non dobbiamo forzare le giocate perché dobbiamo vincere la partita, ma la possiamo vincere con la giusta lucidità e le mosse giuste al momento giusto”.

Avete preparato una contromossa ad El Shaarawy a destra? “Cerchiamo di essere imprevedibili. Nella partita di andata hanno accettato la parità numerica, se lo faranno anche stasera cercheremo di vincere più duelli rispetto a loro. All’andata nei duelli non siamo stati così efficaci”

Perché Musah? “Perché credo abbia le caratteristiche giuste per iniziare la partita, darci dinamismo, aggressività e inserimento. Ho scelto lui, come tutti gli altri che saranno pronti a darci una mano”

Su Leao: “Oggi la squadra deve giocare bene. Se la squadra gioca bene tutte le qualità individuali ne vengono agevolate e possono mettere in campo tutto le loro qualità e le loro caratteristiche, compreso Rafa”.