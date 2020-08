Pioli e il Milan scommettono su Leao: fiducia e spazio, l’obiettivo è far sbocciare il suo talento

Ibrahimovic è la certezza (il rinnovo dello svedese è una priorità per il Milan), Ante Rebic una garanzia, Rafael Leao la scommessa da vincere. Ci crede, Stefano Pioli, e ci credono anche i vertici di via Aldo Rossi, che, un anno fa, hanno investito una cifra di tutto rispetto per il cartellino del giovane centravanti portoghese.

ALTI E BASSI - La sua prima stagione in Italia è stata una sorta di "altalena". Rafa, infatti, ha alternato buone prestazioni ad altre decisamente meno brillanti. Giocate di grande classe e battute a vuoto, bei gol (da urlo quello contro la Fiorentina) ed errori grossolani: l’attaccante lusitano ha mostrato il meglio e il peggio del suo personalissimo repertorio, chiudendo l’annata con 6 gol in 31 partite. Insomma, bene ma non benissimo.

FIDUCIA E SPAZIO - Ma Pioli e il Milan, come detto, credono nelle potenzialità di Leao e sono pronti a dargli fiducia. Sarà la prima alternativa a Rebic sull’esterno mancino, ma anche una pedina da utilizzare nel cuore dell’attacco quando Ibrahimovic avrà bisogno di rifiatare. Un jolly offensivo che il tecnico rossonero proverà a sfruttare al meglio, con un obiettivo ben preciso: far sbocciare definitivamente il suo talento.