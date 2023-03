Pioli non in discussione: Milan convinto della scelta e chiaro per gli ultimi due mesi

La stagione del Milan è stata, almeno per ciò che riguarda le competizioni in territorio italiano, alquando deludente e al di sotto delle aspettativa: Supercoppa persa malamente contro l'Inter per 3-0, eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano di un Torino in inferiorità numerica a San Siro e quarto posto momentaneo in campionato, a -23 punti - tantissimi - dalla capolista Napoli.

Se questi risultati dipendono da tanti variabili interne alla squadra, c'è da segnalare come Stefano Pioli, tra gli artefici principali dello Scudetto della passata stagione, non stia riuscendo a dare una sterzata decisa alla stagione rossonera sia dal punto di vista della mentalità che del gioco; il Milan non sembra più, molto spesso, il Milan di Pioli: povero nella tattica e nelle idee, moscio nello spirito e svuotato nella fame. Ma è solo colpa dell'allenatore? Certamente no, anche se, altrettanto certamente, il tecnico emiliano i suoi difetti li ha e, ultimamente, sono abbastanza in evidenza.Nonostante ciò, la posizione di Pioli al Milan non è, al momento, in fortissima discussione. È chiaro che - e questo vale per tutti - tutti i bilanci si faranno a fine stagione con la discriminante netta della qualificazione alla prossima Champions League, ma non è da escludere che, se il Milan dovesse continuare con questa altalena di spirito e di risultato, qualche riflessione in più verrà fatta. È presto, però, per parlarne: al Milan sono tutti con Pioli - anche per questione contrattuale esteso recentemente fino al 2025 - perché ci sono gli ultimi due mesi di stagione da giocarsi alla grande e al massimo. Poi si vedrà.