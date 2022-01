Pioli si affida ad una coppia insolita per la Juventus: pronto il duo Kalulu-Romagnoli

Nonostante la brutta prova arrivata contro lo Spezia, Pierre Kalulu sta convincendo sempre di più Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha notato la grande personalità del difensore francese e sta continuando a schierarlo con grande continuità. Nel big match di domenica sera contro la Juventus, l'ex Lione verrà schierato ancora titolare al fianco di Alessio Romagnoli: il capitano rossonero è tornato a disposizione dopo la positività al Covid-19 di ormai quasi due settimane fa.

Coppia inedita

Contro la Juventus quindi, con molta probabilità, vedremo la coppia Pierre Kalulu-Alessio Romagnoli. Un duo abbastanza visto raramente sotto la gestione Pioli (solamente in 4 occasioni per novanta minuti, tutte nella passate stagione: Milan-Parma, Genoa-Milan, Sassuolo-Milan, Milan-Lazio). Con il ritorno del capitano rossonero e della sua esperienza, i compiti, soprattutto in fase di impostazione, del francesino diminuiranno vertiginosamente, con Alessio che prenderà la maggior parte delle responsabilità. Il classe '00, comunque, vorrà mettere in mostra le sue qualità, dimostrando di essere un possibile titolare di questa squadra.

Test Juventus

Dopo aver affrontato l'attaccante della Roma, l'inglese Tammy Abraham, Kalulu vuole riconfermarsi in un big match, e non c'è occasione migliore nella sfida contro la Juventus. Sarà una partita importante anche per il capitano rossonero, che torna titolare dopo quasi un mese. L'ultima presenza di Romagnoli, infatti, risale all'ultima gara del 2021, nel successo per 4-1 contro l'Empoli. Un ritorno importante, sia per mister Pioli che per se stesso: il classe '95, infatti, vuole dimostrare di meritarsi il rinnovo.