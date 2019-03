Più che un dualismo: ora Gattuso può scegliere e scatta il toto-centrocampo in vista del derby

Il ritorno tra i disponibili di Lucas Biglia fece sorgere nelle scorse settimane un termine quasi fantascientifico: problema. Un recupero di un giocatore come potrebbe essere definito problematico? Con Tiemoué Bakayoko il Milan ha trovato equilibrio e solidità, ergendo una muraglia quasi invalicabile grazie al colosso francese. Eppure, dopo mesi e mesi di impiego costante, anche la montagna parigina aveva bisogno di rifiatare, di rallentare per evitare di scaricarsi completamente prima dell'arrivo del momento clou. I segnali contro il Sassuolo sono stati evidenti, tanto che Gattuso ha sapientemente deciso di farlo riposare al Bentegodi.

NON SOLO DUALISMO - L'argentino ha dimostrato non solo di avere pienamente recuperato la forma fisica, ma a Verona ha disputato una gara di altissimo livello dal punto di vista tecnico, al di là del gol (bellissimo) su calcio di punizione. Bakayoko ha applaudito dalla panchina, segno che il dualismo, se dualismo sarà, non sta minando in alcun modo l'ambiente dello spogliatoio. Siamo di fronte a due giocatori molto diversi per caratteristiche e per interpretazione del ruolo, ma proprio per questa ragione il tecnico rossonero potrà decidere a chi affidarsi settimana dopo settimana. E chissà che non si possa utilizzarli entrambi prima o poi.

DERBY - Al derby manca una settimana intera, una settimana di valutazioni per Gattuso, il quale dovrà scegliere tra i due sopracitati per il ruolo di vertice basso davanti alla difesa. La sensazione, forte, è che il tecnico rossonero punti sulla certezza Bakayoko, vero muro portante da mesi a questa parte. Complicato rinunciare ad un giocatore del genere in una sfida così ad alta tensione, dove ci sarà anche da soffrire per respingere le iniziative nerazzurre. Al massimo Gattuso potrebbe pensare di lasciare fuori Paquetà, decidendo per Bakayoko e Biglia insieme, ma alterare la struttura della mediana proprio nella stracittadina rischia di rivelarsi una sorta di boomerang. Il brasiliano è in un momento di appannamento fisiologico ma è stato fin qui uno degli artefici della risalita del Milan, motivo per cui non vederlo nel derby sarebbe piuttosto strano. Ci saranno sette giorni per scegliere ed optare per la decisione migliore.