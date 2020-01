Più gol, vittorie ed entusiasmo: Ibra si è (ri)preso il Milan e ha rigenerato tanti singoli

Ci ha messo un attimo, Ibrahimovic, a riprendersi il Milan. E a contagiare tutti. In senso buono, s’intende. Con Zlatan in campo, infatti, le prestazioni della squadra sono cambiate da così a così. Lo dicono i numeri: con lo svedese è aumentata la media punti (2.6) ed è cresciuto il numero di tiri in porta. Ma non solo: la squadra ha pure subito meno gol. Già, perché Ibra è prezioso anche in fase difensiva, sui calci piazzati.

CRESCITA - Insomma, il fuoriclasse di Malmö non ha portato solo entusiasmo, ma risultati concreti. Ibrahimovic - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - ha trasformato il gruppo sin dai primi giorni. E il Milan, di certo non a caso, nelle ultime quattro partite ha avuto una media punti da scudetto (10 conquistati, più di Juve e Inter). Con Zlatan a guidare il gruppo, il rendimento dei singoli è aumentato esponenzialmente. Basta guardare ai vari Castillejo, Rebic, Calhanoglu e Leao (e non sono gli unici).

COLONNA PORTANTE - Insomma, altro che operazione nostalgia: quella di Maldini e Boban si è rivelata una mossa azzeccatissima e non soltanto dal punto di vista mediatico. Ibrahimovic, al netto di qualche errore sotto-porta, ha portato risultati, soluzioni in campo e consapevolezza. Ora Zlatan è un punto di riferimento, una colonna portante del Milan di oggi e - chissà! - anche di domani.