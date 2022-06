Pobega, al Torino il salto di qualità. Ora rinnovo e un posto nella rosa del Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo alcuni anni in prestito per continuare la sua maturazione, Tommaso Pobega è pronto a vivere la sua prima stagione da protagonista nella rosa rossonera: salvo clamorosi colpi di scena, il giovane centrocampista, reduce da un'ottima stagione in prestito al Torino, farà infatti parte del Milan 2022-2023. Gli ultimi anni in prestito lo hanno fatto crescere tanto, ma è innegabile che il salto di qualità lo ha fatto in granata agli ordini di Juric che lo ha trasformato in un centrocampista "box-to-box".

TRA MILAN E NAZIONALE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il club di Cairo ha provato più volte ad intavolare una trattativa con Maldini e Massara per provare a trattenere Pobega, ma il dt e il ds milanisti hanno sempre risposto picche perchè nei loro piani c'è appunto di dare a Tommaso un posto nella rosa del Milan della prossima stagione. L'ottima annata con il Torino gli ha poi permesso anche di entrare nel giro della Nazionale italiana di Roberto Mancini, che sabato nei minuti finali contro la Germania lo ha fatto esordire in maglia azzurra.

RINNOVO E ADEGUAMENTO - Destino già scritto dunque quello di Pobega che presto verrà anche blindato dal club di via Aldo Rossi con un nuovo contratto: quello attuale scade nel 2025, ma dovrebbe essere a breve prolungato di un altro anno con anche l'adeguamento dell'ingaggio che ad oggi è inferiore al mezzo milione di euro. Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, il giovane centrocampista potrà giocare tra i due mediani, ma anche eventualmente da trequartista visti i suoi ottimi tempi di inserimento.