PODCAST MN - Il Milan pianifica la nuova stagione: il possibile programma

La stagione 2021-22 del Milan prenderà il via tra l’8 e il 9 luglio, giorni nei quali saranno attesi a Milanello i giocatori reduci da infortuni (Ibrahimovic e Calabria giusto per fare due nomi) più tutti quelli che non hanno preso parte all’Europeo, che scatterà venerdì. Per i nazionali, dunque, ci saranno una serie di giorni di riposo in più rispetto ai compagni proprio per permettergli di ricaricare le batterie ed aggregarsi al resto del gruppo pronti per preparare il nuovo percorso sportivo. Non ci sarà l’International Champions Cup, tappa estiva diventata un must nel corso degli anni, cancellata dal Covid e sotto questo aspetto, il Milan è già al lavoro per stilare la programmazione delle amichevoli, che si svolgeranno tra Italia ed Europa. Vi è la possibilità che il Milan giochi delle gare nella medesima città europea con due avversari diversi e la stessa modalità potrebbe essere replicata anche sul suolo italico, magari in una zona che possa avere un alto tasso di tifosi milanisti con le regioni del Sud Italia che potrebbero essere la meta di questa nuova formula di pre campionato (attenzionate Puglia e Sicilia, ma non solo). Il programma sarà stilato con precisione nel corso delle prossime settimane, così come la programmazione televisiva delle medesime amichevoli, ma è lecito pensare che il tutto si debba esaurire entro i primi giorni della settimana di Ferragosto che poi è anche quella che porterà al primo week end di campionato, programmato per il 21 e 22 agosto. La formazione femminile di Maurizio Ganz, invece, inizierà ai primi di luglio visto che avrà – quasi subito – il doppio impegno di Champions League.