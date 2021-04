PODCAST MN - Rinnovo Gigio: i numeri del bilancio della Juve destano dubbi. Unica offerta reale è del Milan

Il rinnovo di Gigio Donnarumma è oggetto della ventesima puntata di MilanNews in Podcast nella quale si cerca di fare un po' di chiarezza in mezzo a tante notizie. Le ultime news, arrivate da Torino, parlano di una Juventus nuovamente interessata a Gigio (chi non lo sarebbe) ma senza aver formulato una proposta reale a Raiola, visto che i conti dei bianconeri sono in costante perdita.

Clicca sul player e ascolta le ultime sulla vicenda del rinnovo di Gigio Donnarumma.