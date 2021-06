PODCAST MN - Trequarti Milan, si fa caldo il mercato: il punto

Il Milan non sonnecchia sul mercato, anzi, si muove con idee ben chiare. Il focus principale della società rossonera è dal centrocampo in su, laddove serve un’iniezione di qualità importante per fare un ulteriore step a livello competitivo. Olivier Giroud è il nome caldo per l’attacco e se tra le parti si arriverà ad un accordo totale, il giocatore chiederà al Chelsea di essere liberato dall’estensione contrattuale attivata dal club londinese per evitare che altre squadre di Premier League potessero fiondarsi su di lui a zero, specialmente quelle che puntano alla zona Champions League.

Ma è sulla linea di trequarti che ci saranno i movimenti maggiori. Partendo da Brahim Diaz, che come vi raccontiamo da settimane vuole rimanere al Milan. Rossoneri e Real Madrid, con la mediazione di Edoardo Crnjar, stanno lavorando ad un nuovo prestito (che non è l’estensione di quello attuale) con opzione d’acquisto (anche questa formula ve l’avevamo raccontata in un recente podcast) a favore del Milan.

Il rinnovo di Calhanoglu, poi, rimane ancora in standby con il turco che non ha formalmente risposto al Milan, ma la pista qatariota sembra esser naufragata. Ma si deve sbrigare, altrimenti Maldini e Massara andranno su altre piste.

Piace Ziyech del Chelsea - come riportato dalla Gazzetta dello Sport stamane - per la fascia destra. L’ex Ajax è finito ai margini delle scelte di Tuchel e rappresenterebbe quell’upgrade tecnico, in termini di gol e assist, che il Milan sta cercando per la sua fascia destra. Difficile che un calciatore così non piaccia ai ds, ma è altrettanto vero che - ad oggi - non ci sono situazioni concrete e, nel caso di trattativa, sarebbe dura trovare una formula che possa andar bene a tutte e tre le parti in causa.