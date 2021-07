PODCAST MN - Una settimana al raduno: rosa ridotta e un mercato che necessita uno sprint

Tra una settimana esatta, i cancelli di Milanello si riapriranno per dare il via ufficiale alla stagione 2021-22 del Milan. Stefano Pioli avrà a disposizione una rosa ampiamente incompleta, tra assenze per infortunio, giocatori in ferie post europeo e mancanze strutturali legate al mercato.

Serve che il duo Maldini-Massara alzi le marce (con l’avallo della proprietà) poiché non si potrà perdere troppo tempo. Pioli ha bisogno di una rosa completa in tutti i reparti per poter pianificare al meglio il ritorno in Champions League.

Ascolta alcune anticipazioni nel podcast odierno di MilanNews.