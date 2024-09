Power Reijnders on fire: tra gol e consapevolezze l'olandese è pronto a prendersi definitivamente il suo Milan

L'Olanda ha vinto per 5-2 la sua prima sfida in Nations League, in casa contro la Bosnia Erzegovina a cui non sono bastati i gol di Demirovic e del solito Edin Dzeko. Uno dei protagonisti della gara è stato il nostro Tijjani Reijnders (che sarà in campo anche questa sera contro la Germania) figura chiave nel centrocampo del Milan e della Nazionale Oranje, reduce infatti da gol e assist nell'ultima sfida contro la Bosnia. Il focus sull'olandese e sulla sua importanza nello schema e gioco di Fonseca in rossonero.

La tua stagione: consapevolezza e volontà anche nel Milan

La scorsa stagione per Tijjani Reijnders è stata molto positiva a livello personale, tra gol e assist e un impatto forte anche con tutto l'ambiente milanista. Il centrocampista, che il Milan ha acquistato dall'AZ in estate, si è preso la titolarità del centrocampo rossonero e si è fatto apprezzare per le sue qualità fin da subito. Poi ha proseguito il proprio percorso anche nelle gare di Euro 2024 con l'Olanda: eliminati solamente in semifinale all'ultimo minuto dall'Inghilterra. Extra-campo c'è stata anche la gioia della nascita del primo figlio. Oggi Reijnders punta a migliorarsi ancora. Potrebbe essere la sua stagione? Sì, per Fonseca è un punto fermo del centrocampo rossonero, personalmente però Tijji potrebbe e dovrebbe giocare più "pulito" Forse correre di meno e lasciare spazio alla sua enorme qualità e fantasia, soprattutto negli ultimi 20 metri. In questo avvio complicato di stagione, ci saranno bisogno del ritmo e geometrie dell'olandese.

Parole da leader: così Reijnders punta a una stagione da sogno

E così l'olandese, attualmente in ritiro con la Nazionale, si è espresso sulle aspettative di questa stagione. Le parole di Tijjani Reijnders direttamente dal ritiro della nazionale olandese: "Ho avuto una buona prima stagione. Le aspettative nel club sono più alte. Il numero di gol e assist che ho segnato l'anno scorso deve aumentare. Farò di tutto per raggiungere questo obiettivo".