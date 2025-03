Presa una scelta su Conceiçao. Tassotti solo per amor di patria. Ballottaggio ds

vedi letture

Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, Sergio Conceiçao è stato confermato dalla società rossonera alla guida della squadra. Oggi i calciatori osserveranno un giorno di riposo, ma domani è atteso un confronto a Milanello: la squadra tutta, allenatore compreso, dovrà in qualche modo tirare fuori qualcosa in più a Lecce per dare una parvenza di dignità al finale di stagione.

Cosa filtra

La dirigenza non vuole cambiare Conceiçao; ovviamente, in caso di debacle clamorose e fragorose, si faranno poi delle riflessioni. Ma l'intenzione è quella di andare avanti così fino alla fine. La stagione, d'altronde, ormai è andata e, soprattutto, non ci sono sostituti pronti a subentrare. Se non uno, Mauro Tassotti, attuale collaboratore tecnico di Massimo Oddo nel Milan Futuro; sarebbe un nome di emergenza, ma che accetterebbe per 'amor di patria'.

Il nuovo ds

Prima di pensare all'allenatore per la prossima stagione, il Milan dovrà scegliere il nuovo direttore sportivo in tempi rapidi. È attesa a breve, dunque, la nomina del direttore sportivo: Igli Tare è in pole su Fabio Paratici, ma il ballottaggio è serrato; come in tutti i gruppi di lavoro, nonostante ci siano idee varie in dirigenza, si sta cercando di giungere al profilo migliore possibile per dimenticare in fretta questa stagione.

CLICCA SUL BANNER IN BASSO PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT CON IL PUNTO SU QUELLO CHE STA ACCADENDO IN QUESTE ORE A CASA MILAN