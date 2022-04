PressAnte: è questo il Rebic che serve al Milan. Per il presente e per il futuro

MilanNews.it

Si è già detto e ribadito più volte, oltre a Zlatan Ibrahimovic, l'altra grande assenza che ha pesato moltissimo sulle prestazioni - soprattutto offensive - del Milan è stata quella di Ante Rebic. Il croato è arrivato a saltare ben 16 gare per infortunio in questa stagione, nonostante avesse iniziato con il piede giusto andando a segno ad Anfield contro il Liverpool e a Torino contro la Juve. La gara contro la Lazio può aver segnato la rinascita di Rebic, fondamentale per queste ultime quattro gare cruciali.

Gli scorsi gironi di ritorno

I tifosi del Milan si erano ormai abituati bene con Rebic: una volta superato gennaio, ci si aspettava l'esplosione del numero 12 rossonero. Nelle sue due prime stagioni a Milanello infatti, il croato ha sempre determinato in maniera significativa da dopo il giro di boa. Nell'anno 2019/20, Rebic si sblocca con una doppietta all'Udinese e da quel momento in poi trova altri 9 gol a cui aggiunge 3 assist. Simile l'andamento nella stagione successiva, nella quale, nel girone di ritorno, trova 10 gol e 1 assist. Quest'anno, da gennaio in poi, ha trovato solo il gol di Salerno, condito da pochi spezzoni non molto convincenti. Inutile dire che l'assenza di un calciatore che ti ha sempre garantito almeno dieci gol, alla lunga, si fa sentire.

Pressing su Marusic

Nell'ultima gara contro la Lazio, però, si è intravisto qualche segnale positivo, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento di Rebic, entrato in campo con la voglia di essere decisivo. Missione compiuta. Infatti, il suo pressing asfissiante su Adam Marusic - agevolato anche dall'intelligente movimento di Ibra - ha permesso al croato di recuperare il pallone e metterlo in area a disposizione di Tonali, che lo ha presto trasformato in oro. La cattiveria e le qualità di Rebic serviranno tantissimo a Pioli in queste ultime quattro gare che il Milan deve necessariamente vincere. L'azione che ha portato al gol vittoria dell'Olimpico da lui propiziata e in generale tutta la prestazione di domenica sera, non devono far altro che dare fiducia all'attaccante rossonero che, nelle prossime quattro settimane, si gioca lo scudetto ma anche buona fetta del suo futuro al Milan.