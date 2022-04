Primavera, dalla zona playoff al rischio retrocessione. Il Milan ha preso la sua decisione: Giunti verso l'esonero

MilanNews.it

Se a febbraio il Milan poteva sognare la zona Play Off, da quasi due mesi a questa parte la Primavera rossonera sta scherzando col fuoco: a tre giornate dalla conclusione del campionato, i rossoneri sono solamente a due distanze dalla zona Play Out. Un suicidio che non si sarebbe aspettato nessuno, soprattutto dopo l'ottimo periodo di gennaio-febbraio. Per questo, la dirigenza rossonera è sempre più decisa ad esonerare Federico Giunti: con l'allenatore rossonero non sembrano esserci stati dei miglioramenti, sia dal punto di vista del gioco, sia della crescita individuale dei giocatori stessi.



Nel podcast odierno parleremo della posizione dell'attuale allenatore rossonero e quali sono i primi nomi che potrebbero sostituirlo. Buona ascolto!