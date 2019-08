Probabile formazione - Borini ancora mezzala, Suso dietro a Piatek-Casti

Ultima amichevole per il Milan targato Marco Giampaolo prima del via alle danze del campionato. I rossoneri, infatti, saranno di scena domani sera alle 20.30 a Cesena contro i padroni di casa. Sarà l'occasione per il tecnico ex Sampdoria per testare il livello della squadra ad una settimana dal via della Serie A. Spazio, dunque, al 4-3-1-2, già provato in tutto il pre campionato. Assenti Reina, Bennacer, Krunic, Leao e Laxalt, che resteranno a lavorare a Milanello. Questo il probabile undici che scenderà in campo al all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi.

DIFESA CONFERMATA - Gigio Donnarumma avrà il compito di difendere i pali della porta rossonera. Linea di difesa confermata con Calabria e Rodriguez terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, e con la coppia centrale Musacchio-Romagnoli, già titolare nella scorsa stagione. Duarte, alla prima convocazione in rossonero, potrebbe disputare qualche minuto nella ripresa.

BORINI MEZZALA - Uno dei giocatori più sorprendenti nel pre campionato del Milan è, certamente, Fabio Borini, che dovrebbe essere schierato nuovamente nel ruolo di mezzala, con Biglia che agirà davanti alla difesa. Calhanoglu verrà schierato nuovamente come interno di sinistra.

SUSO TREQUARTISTA - L'altra sorpresa dell'inizio della stagione rossonera è Suso, che domani dovrebbe essere schierato nuovamente come trequartista. Lo spagnolo ha dimostrato di sapersi adattare anche in un ruolo che non sembrava congeniale alle sue caratteristiche. Davanti ci sarà la coppia Castillejo-Piatek, con il polacco voglioso di sbloccarsi con la maglia numero 9.

Questa, dunque, la probabile formazione rossonera in campo domani sera:

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso, Castillejo, Piatek.