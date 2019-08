Probabile formazione - Contro il Brescia spazio alla coppia di trequartisti: Suso e Castillejo dietro a Piatek. Esordio da titolare per Bennacer

La sconfitta per 1-0 contro l’Udinese ha lasciato un segno sul Milan e, soprattutto, su Marco Giampaolo. Il tecnico milanista, infatti, è pronto a cambiare subito modulo per la seconda giornata, cercando una via di mezzo tra il suo 4-3-1-2 e il consolidato 4-3-3. L’ex tecnico dell’Empoli, infatti, potrebbe varare il 4-3-2-1 per vincere sul Brescia di Corini, orfano di Balotelli che sarà assente per squalifica. Il Milan non ha entusiasmato all’esordio in campionato, fornendo pochi spunti e non impensierendo mai la difesa friulana, non facendo infatti registrare nessun tiro in porta per tutto l’arco dei novanta minuti.

DIFESA CONFERMATA – Marco Giampaolo non metterà mani alla difesa, per la sfida di domani alle 18. La porta di Gigio Donnarumma, infatti, sarà difesa ancora una volta da Romagnoli e Musacchio. Le due fasce saranno affidate a Calabria e Rodriguez.

BENNACER TITOLARE – La principale novità di formazione riguarderà il centrocampo dove Ismael Bennacer sarà schierato per la prima volta da titolare in Serie A con la maglia del Milan. All’algerino, che è già esordito in rossonero contro l’Udinese, saranno affidate le chiavi della regia milanista. Un ruolo, quello del regista, che Bennacer ha sottolineato di gradire, nell’intervista rilasciata a DAZN in settimana. Al fianco del classe 1997 giocherà Calhanoglu e uno tra Borini e Kessie.

COPPIA MANCINA – Non un trequartista ma due, alle spalle di Piatek. È questa la scelta di Marco Giampaolo per la partita contro il Brescia. La coppia di trequartisti, infatti, sarà la novità di modulo rispetto all’ultima uscita in campionato, quando alle spalle del polacco era stato schierato solo Suso. Castillejo sarà arretrato di qualche metro, per collaborare con il connazionale nel rifornire Piatek, evitando così di isolarlo come successo contro l’Udinese.

Questa, quindi, la probabile formazione (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini/Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek.