Probabile formazione - Contro la Roma Gattuso si affida a Piatek: il polacco sarà titolare. In difesa tornano Calabria e Rodriguez, confermato il centrocampo

Smaltita la soddisfazione per il successo ottenuto martedì in Coppa Italia contro il Napoli a San Siro, è tempo per il Milan di tornare a pensare al campo. Domani sera, infatti, i rossoneri torneranno a sfidare la Roma, all’Olimpico, dove nella scorsa stagione si imposero per 0-2. Gennaro Gattuso tornerà alla formazione titolare, dopo aver operato alcuni cambi nella sfida infrasettimanale di Coppa.

ESTERNI TITOLARI – Dopo aver schierato Abate e Laxalt nel ruolo di terzini contro il Napoli, Gennaro Gattuso tornerà ad affidarsi ai due esterni di difesa titolari: Calabria sulla destra e Rodriguez sulla sinistra. Sarà, invece, confermata la coppia di centrali, composta da Mateo Musacchio e Romagnoli, che difenderanno i pali di Gigio Donnarumma.

BAKA IMPRESCINDIBILE – Sarà totalmente confermato il centrocampo per la partita contro la Roma, rispetto all’ultima apparizione a San Siro contro il Napoli. Timo Bakatoko ricoprirà ancora una volta il ruolo di perno della mediana milanista, una posizione in cui nelle ultime settimane ha dimostrato di trovarsi a proprio agio, innalzando il livello delle proprie prestazioni e rivelandosi una pedina fondamentale per l’equilibrio della squadra rossonera. Ai lati del francese giocheranno Franck Kessie e Lucas Paquetà. Il brasiliano dovrebbe collezionare la sua sesta maglia consecutiva da titolare. Da quando, infatti, è approdato al Milan, il ’97 è sempre stato schierato dal primo minuto.

PIATEK TITOLARE – I due gol messi a segno martedì contro il Napoli hanno convinto Gennaro Gattuso a puntare su Piatek dal primo minuto anche contro la Roma. Il giovane polacco, oltre ad aver conquistato subito San Siro, ha fatto breccia anche nel tecnico milanista che, alla seconda occasione utile, ha deciso di affidargli la maglia da titolare nel tridente offensivo. Gli esterni alti saranno Suso e Calhanoglu.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu