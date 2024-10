Probabile formazione Milan: a Firenze con Abraham e Morata titolari. Fonseca sceglie ancora Tomori e Gabbia

vedi letture

Paulo Fonseca non ha intenzione di fare cambi alla formazione titolare: la parola d'ordine del tecnico portoghese è "continuità". Contro la Fiorentina il Fonseca confermerà gli undici che hanno giocato le ultime partite, con l'aggiunta di Alvaro Morata, non al meglio in settimana e partito dalla panchina in Champions League: lo spagnolo è recuperato pienamente e giocherà poco dietro a Tammy Abraham nell'attacco rossonero. A completare il reparto offensivo a destra Pulisic e a sinistra Leao. A metà campo torneranno a giocare uno accanto all'altro Fofana e Reijnders, coppia sempre più rodata. In difesa, a destra ci sarà ancora una volta Emerson Royal visto che Calabria è indisponibile per una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro.

Il capitano sarà sottoposto a controllo fra sette giorni. Non saranno convocati nemmeno Luka Jovic e Ruben Loftus-Cheek. Il serbo non farà parte della squadra per un sovraccarico in zona pubica, mentre per l'inglese si tratta di un risentimento al flessore destro. Niente ballottaggi tra i centrali, per Fonseca la coppia che funziona è Gabbia-Tomori, con Pavlovic che partirà ancora dalla panchina. A sinistra c'è Theo. In porta c'è ovviamente Mike Maignan, che sta tornando a livelli importantissimi. Dal Milan Futuro convocati Jimenez, Zeroli e Camarda.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 E.Royal. 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 10 Rafa Leao

90 Abraham

A disposizione: 25 Raveyre, 96 Torriani, 31 Pavlovic, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 20 Jimenez, 80 Musah, 18 Zeroli, 17 Okafor, 21 Chukwueze, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca

Squalificati: Bartesaghi

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Calabria, Loftus-Cheek, Jovic

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: ROSSI L. – CECCO

IV ufficiale: RAPUANO

VAR: Sozza

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it