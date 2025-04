Probabile formazione Milan-Atalanta: Conceiçao verso lo stesso 11 schierato ad Udine

Domani sera contro l'Atalanta, Sergio Conceiçao dovrebbe confermare lo stesso modulo e gli stessi uomini scesi in campo dal primo minuto una settimana fa nel match in casa dell'Udinese. In avanti, ci sarà quindi ancora Luka Jovic, che dovrebbe essere preferito a Tammy Abraham e a Santiago Gimenez. Il messicano ha recuperato dalla botta presa nel match di San Siro contro la Fiorentina e da ieri si è allenato in gruppo: non sarà al 100% ma è a disposizione di mister Conceiçao. Il tecnico portoghese continua a puntare sul serbo visto il suo momento di forma più che interessante: a Udine nonostante non abbia trovato il gol ha giocato una partita efficace, aprendo spazi per gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti con i suoi movimenti intelligenti.

Tra i pali torna Maignan dopo lo spavento del Bluenergy Stadium: gli esami hanno dato tutti esito negativo ed il francese ieri ha ripreso a lavorare normalmente. La linea a tre di difesa è confermata: Tomori, Gabbia e Pavlovic hanno offerto una buona prova nell'ultima partita di campionato. A centrocampo ci sarano Jimenez e Theo sugli esterni, pronti a liberare tutti i cavalli del proprio motore, mentre al centro toccherà nuovamente a Fofana e Reijnders: nonostante non sia priva di difetti è la coppia di centrocampisti che in stagione ha offerto più sicurezze. Dietro Jovic non possono che esserci Leao e Pulisic, le armi più pericolose della squadra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-ATALANTA

(3-4-2-1)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

20 Jimenez 29 Fofana 14 Reijnders 19 Theo Hernandez

11 Pulisic 10 Leao

9 Jovic

A disposizione: Sportiello, Torriani, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Florenzi, Musah, Bondo, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Abraham, Gimenez. All. Sergio Conceiçao

Indisponibili: Emerson Royal, Walker, Loftus-Cheek

Diffidati: Leao, Theo, Bondo

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 20 aprile 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Imperiale - Zingarelli

IV Uomo: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Guida