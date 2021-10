Probabile formazione Milan: Bennacer al fianco di Tonali. In difesa torna Kjaer

Dopo pochi giorni dalla sconfitta in Champions League contro l'Atletico, il Milan ha la possibilità di scendere in campo per rifarsi in un match importante. Domani sera alle 20:45 si giocherà Atalanta-Milan, match valido per la settima giornta del campionato di Serie A. Anche in questa occasione mister Pioli dovrà far fronte a diversi indisponibili, ma arrivano anche diverse notizie positive per l'allenatore rossonero.

OUT KESSIE' - E' la novita di formazione più importante: Stefano Pioli darà a Franck Kessiè un turno di riposo. Il centrocampo, quindi, sarà formato dalla coppia di mediani Bennacer-Tonali. Il centrocampista ivoriano arriva da un momento sicuramente negativo: dopo l'ottima prestazione contro la Lazio, annullando per l'ennesima volta Milinkovic-Savic, il rendimento dell'ivoriano è sceso e l'espulsione contro l'Ateltico Madrid ne è l'esempio.

TORNA KJAER - Dopo quattro presenze da titolare, mister Pioli ha deciso di far riposare anche Alessio Romagnoli. L'allenatore rossonero ha ritrovato da pochi giorni Simon Kjaer, tornato disponibile dopo un piccolo disturbo fisico, e ha deciso subito di mandarlo in campo, anche per sfruttare l'esperienza del difensore danese. Il reparto difensivo, dunque, sarà composto da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

L'ATTACCO - Saranno ancora Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao i protagonisti sulla trequarti rossoneri. Il trio classe '99 è in un ottimo momento di forma. Nella stessa zona di campo, l'ex mister viola recupera anche Junior Messias. Il centravanti sarà ancora una volta Ante Rebic: come affermato da mister Pioli nella conferenza di oggi: "Il problema alla schiena di Olivier Giroud non è ancora passato del tutto - afferma Stefano Pioli - e mi aspetto di averlo al 100% dopo la sosta".

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Diaz, Leao, Rebic.