Probabile formazione Milan: carta Kessie trequartista, di punta c'è solo Giroud. Tomori punto interrogativo

Domani sarà derby. E sarà un derby decisivo. Stefano Pioli e tutto il mondo Milan ne sono perfettamente consapevoli: sul rinnovato prato di San Siro non potrà che scendere la migliore formazione possibile, scelta attraverso i criteri di valore tecnico-tattico e di condizione fisico-atletica.

Le scelte nel dettaglio

In porta ci sarà, ovviamente, Mike Maignan. Difesa a 4 con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, Kalulu e Romagnoli centrali; punto interrogativo - e minime chance - per Tomori: come confermato in conferenza stampa, l'inglese è disponibile, ma Pioli ne valuterà il minutaggio per capire se potrà giocare già da titolare (eventualmente al posto di Kalulu) oppure se sarebbe preferibile lasciarlo in panchina.

In mezzo al campo agiranno Tonali e Bennacer, con Kessie che, contrariamente al solito, agirà nella posizione di trequartista centrale; ai suoi lati ci saranno Rafael Leao a sinistra e Saelemaekers a destra. Di punta Giroud, considerando gli infortuni e la conseguente indisponibilità di Ibrahimovic e Rebic; prima convocazione, inoltre, per la punta 18enne Lazetic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.