Probabile formazione Milan: Conti ancora titolare, Piatek al centro del tridente

Il Milan, dopo le due vittorie consecutive con Parma e Bologna, ha voglia di continuare e per farlo mister Pioli è intenzionato a schierare gli stessi undici che hanno sconfito le due squadre emiliane.

DIFESA - Caldara ha finito il percorso di recupero ed è tornato tra i convocati. I centrali impiegati da mister Pioli saranno ancora Musacchio e Romagnoli, mentre in panchina ci sarà Mattia Gabbia. Sulle fasce ancora Conti a destra e dall'altra parte è Theo Hernandez a sinistra.

CENTROCAMPO - In mediana Pioli ripropone Bennacer, che nella partita col Bologna ha ricevuto la sua setima ammonizione in questo campionato. Ai suoi fianchi ci saranno Jack Bonaventura e Franck Kessiè, anche questa volta promosso ai danni di Rade Krunic: per l'ivoriano è la 3a partita da titolare consecutiva.

ATTACCO - Se nelle sfide di Parma e Bologna c'è stato il ballottaggio Piatek-Leao, ad oggi, per la gara col Sassuolo, non c'è nessun tipo di ballottaggio. L'attaccante polacco è andato in gol nella gara col Bologna e l'allenatore rossonero vuole dargli continuità per far si che si sblocchi definitivamente.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu.