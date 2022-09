Probabile formazione Milan: derby coi titolari. De Ketelaere centrale, un solo ballottaggio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani, alle ore 18:00, Milan e Inter scenderanno in campo a San Siro per il primo derby stagionale. Stefano Pioli si affiderà alla migliore formazione possibile, schierando coloro che, in questo inizio di stagione, sono stati i più utilizzati: difesa e centrocampo confermatissimi, davanti sempre Giroud supportato da Leao e Messias (favorito su Saelemaekers) sugli esterni: al centro della trequarti, tornerà protagonista De Ketelaere. Recuperato per la panchina Origi, non ci sarà Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Bennacer

Messias De Ketelaere Leao

Giroud



Ballottaggi: Messias-Saelemaekers (70-30)



Squalificati: /

Indisponibili: Rebic, Ibrahimovic, Krunic.