Probabile formazione Milan: dubbi in tutti i reparti per Fonseca, Morata verso la titolarità

Domani è il grande giorno del debutto del nuovo Milan di mister Paulo Fonseca nella Serie 2024/2025: a San Siro arriva il Torino di Paolo Vanoli, il calcio d'inizio è in programma alle 20.45. C'è curiosità per vedere quale sarà la prima formazione titolare del tecnico portoghese che confermalo stesso modulo utilizzato dal Diavolo nelle ultime stagione, cioè il 4-2-3-1. In porta ci sarà ovviamente Maignan, i terzini saranno Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro della difesa milanista ci saranno Tomori e uno tra Gabbia e Thiaw (Fonseca ha spiegato in conferenza che Pavlovic non è pronto per partire dal 1').

Come il serbo anche Reijnders non è al top della condizione e quindi l'olandese partirà inizialmente dalla panchina per lasciare spazio a Bennacer e a Loftus-Cheek che dovrebbe essere preferito a Musah. Dubbi di formazione anche in attacco dove Pulisic e Leao sono sicuri di una maglia da titolare, mentre Saelemakers e Morata sono favoriti rispettivamente su Chukwueze e Jovic.

MILAN 4-2-3-1

Maignan

Calabria Gabbia Tomori Theo

Loftus-Cheek Bennacer

Saelemaekers Pulisic Leao

Morata

All.: Paulo Fonseca

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARESCA

Assistenti: SCATRAGLI – MORO

IV uomo: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Data: sabato 17 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it