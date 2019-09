Probabile formazione Milan - Dubbio Bennacer-Biglia in mezzo, Leao verso la riconferma

Marco Giampaolo prosegue sulla sua strada e, contro il Torino, dovrebbe confermare gran parte della formazione vista sabato nel derby, sebbene ci siano diversi ballottaggi. Sicuramente non vedremo una trasformazione totale del Diavolo, la sconfitta nella stracittadina non ha fatto vacillare il tecnico rossonero.

TORNA CALABRIA, RODRIGUEZ IN VANTAGGIO - Oltre alla presenza certa di Donnarumma e della coppia di centrali, va registrato il ritorno dal primo minuto di Calabria dopo la squalifica nel derby. Il giovane terzino andrà a prendere il posto di Andrea Conti. L'unico dubbio è invece a sinistra, con Rodriguez in vantaggio su Theo Hernandez.

DUBBIO BENNACER-BIGLIA - A centrocampo il più grande dubbio riguarda il regista, dove Bennacer e Biglia si giocano una maglia da titolare. Per le altre due posizioni sono in vantaggio Kessie e Calhanoglu, con l'ivoriano che potrebbe però essere insidiato da Rade Krunic, provato dal tecnico in allenamento.

ANCORA LEAO - Giampaolo pare intenzionato a confermare il trio d'attacco visto sabato, ovvero Suso, Piatek e Leao. Il portoghese dovrebbe quindi partire nuovamente dal primo minuto, con Rebic che, dalle valutazioni della vigilia, parte in svantaggio.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer (Biglia), Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.