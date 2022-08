Probabile formazione Milan: è l'ora di De Ketelaere! Si rivedrà Giroud, resta Messias?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan scenderà in campo domani sera per la terza giornata del campionato di Serie A: a San Siro, alle ore 20:45, arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

I rossoneri vogliono tornare subito alla vittoria dopo il pareggio contro l'Atalanta e, per farlo, Stefano Pioli affiderà le chiavi della sua formazione al gioiello del calciomercato estivo: Charles De Ketelaere; il classe 2001 belga si sistemerà al centro della trequarti, affiancato da Leao a sinistra e da Messias a destra, a supporto dell'unica punta, che tornerà ad essere Giroud dopo la doppia partita giocata da Rebic. Per il resto tutti confermati: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer in mediana.



PROBABILE FORMAZIONE

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Bennacer

Messias De Ketelaere Leao

Giroud



Ballottaggi: Messias-Saelemaekers (70-30); Giroud-Origi (80-20)

Squalificati: /

Indisponibili: Krunic, Ibrahimovic