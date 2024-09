Probabile formazione Milan: Fonseca sceglie il 4-4-2 per il derby. Forfait Calabria, recupera Maignan

Per il Milan di Paulo Fonseca arriva un altro importante e decisivo test dopo un avvio di stagione decisamente dimenticabile. Ad attendere i rossoneri domani sera ci sarà l'Inter di Inzaghi, reduce da un pareggio in trasferta contro il Manchester City. Una gara, il derby che può mettere già a rischio la panchina del tecnico portoghese.

Risolto il rebus Maignan, uscito malconcio in Champions League. Il francese ha recuperato in tempo utile per il derby: in settimana si è allenato in gruppo e sarà a disposizione dell'allenatore lusitano. Emergono novità dalle ultime prove dell'allenatore portoghese, che oggi a Milanello ha schierato la squadra con un inedito 4-4-2. In coppia con Morata quindi tocca ad Abraham, mentre a centrocampo il duo sarà formato da Reijnders e Fofana. In difesa non ce la fa Calabria, per lui un problema muscolare all'adduttore, e tocca ad Emerson. Possibile cambio anche tra i centrali, visto che oggi sono state provate le coppie Gabbia-Pavlovic e Gabbia-Tomori.

MILAN (4-4-2)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

11 Pulisic 29 Fofana 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata 90 Abraham

A disp.: 25 Raeyre, 96 Torriani, 33 Bartesaghi, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Calabria

Ballottaggi: Tomori-Pavlovic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV ufficiale: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it