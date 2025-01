Probabile formazione Milan: Gabbia torna dal 1', Musah esterno destro

Il Milan si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della sua stagione fino a questo momento. Domani, sabato 18 gennaio, all'Allianz Stadium di Torino, alle ore 18, i rossoneri affronteranno la Juventus in occasione del 21° turno del campionato di Serie A. Si tratta di una partita cruciale per la rincorsa al posto Champions League, con il Diavolo che - con una partita in meno - ha un ritardo di tre punti dai bianconeri che al momento occupano la quinta posizione.

Sergio Conceicao arriva alla sfida in emergenza. Rispetto alla trasferta di Como si prevedono quattro cambi, di cui ben tre sono obbligati. Al centro dell'attacco, infatti, non ci sarà Morata squalificato: al suo posto troverà posto Tammy Abraham. Vista l'assenza di Pulisic, che sta meglio ma che non vuole essere rischiato, ma anche le indisponibilità di Chukwueze e Okafor, il tecnico portoghese potrebbe rispolverare il 4-2-3-1. Dietro l'inglese agirà Musah sull'esterno, Reijnders sulla trequarti e Leao a sinistra. Dietro di loro la coppia di centrocampo Bennacer-Fofana: Conceicao ha confermato la titolarità dei due centrocampisti in conferenza stampa.

Un'altra assenza si registra in difesa dove, davanti a Maignan, non troverà posto Malick Thiaw, uscito per infortunio dal Sinigaglia. Così tornerà titolare Matteo Gabbia dopo quattro panchine consecutive e al suo fianco sarà confermato Tomori. Sugli esterni non si cambia con Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana

80 Musah 14 Reijnders 10 R.Leao

90 Abraham

All. Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 20 Jimenez, 18 Zeroli, 73 Camarda, 77 Omoregbe.

Indisponibili: Pulisic, Thiaw, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor e Florenzi

Diffidati: Fofana

Squalificati: Morata

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: sabato 18 gennaio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: DAZN (streaming gratis)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Bindoni – Scatragli

IV: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abisso