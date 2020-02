Probabile formazione Milan: Ibra confermato, ballottaggi Leao/Rebic e Kjaer/Musacchio

Dopo la deludente sconfitta nel derby contro l'Inter, i rossoneri troveranno davanti a sè un altro avversario ostico: la Juventus di Maurizio Sarri. Alla ricerca di riscatto, Stefano Pioli rivoluzionerà ancora il modulo del Milan passando dal 4-4-1-1 al 4-2-3-1, sistemazione tattica già intravista nel corso del match contro i neroazzurri. La formazione, in gran parte confermata, vedrà i soli ballottaggi tra Kjaer e Musacchio in difesa e tra Rebic e Leao in attacco.

DIFESA - Confermatissimo tra i pali Gigio Donnarumma, nonostante il temporaneo problema fisico accusato contro l'Inter, al centro della difesa a fianco di capitan Romagnoli, Pioli dovrà sciogliere i dubbi sul ballottaggio tra Kjaer e Musacchio. Sulle corsie laterali, invece, spazio a destra a Calabria che prenderà il posto dello squalificato Conti mentre a sinistra confermato l'imprescindibile Theo Hernandez, l'uomo più in forma della formazione rossonera.

CENTROCAMPO - Dopo una formazione a quattro, Stefano Pioli dovrebbe dimezzare il numero dei centrocampisti per favorire più uomini offensivi. I due mediani rossoneri, in particolare, saranno Bennacer e Kessiè, confermatissimi dopo le ultime prestazioni offerte. Se l'ivoriano deve ancora completare il proprio processo di crescita, Bennacer è uomo fondamentale per qualità e intensità nell'arco del match.

ATTACCO - La rivoluzione a centrocampo intaccherà, inevitabilmente, anche l'attacco rossonero. Alle spalle della certezza Ibrahimovic, infatti, Pioli proporrà una batteria di tre trequartisti con Castillejo a destra, Calhanoglu al centro mentre a sinistra è presente il ballottaggio tra Rebic e Leao. Questo modulo, già intravisto durante il match con l'Inter, dovrebbe garantire maggiore brio in attacco e conseguente supporto all'isolato Ibrahimovic.

LA FORMAZIONE PROBABILE DEL MILAN (4-2-3-1):

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie, Castillejo; Calhanoglu; Rebic; Ibrahimovic.