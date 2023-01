Probabile formazione Milan: Kjaer avanti su Kalulu nel ballottaggio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Supercoppa Italia per uscire da un periodo positivo che si protrae dopo i pareggi con Roma e Lecce in campionato e la sconfitta con il Torino in Coppa Italia. Contro l'Inter a Riyad il Milan ha la possibilità di portarsi a casa un trofeo, che sarebbe il secondo della gestione Pioli dopo lo scudetto della scorsa stagione.

Il tecnico rossonero, sempre in attesa di Maignan, Ibra, Florenzi, Krunic e Ballo-Touré, ritrova Kjaer e Rebic. Se Ante partirà sicuramente dalla panchina il centrale danese invece ha ottime chance di partire dall'inizio dopo i pochi minuti giocati nel finale del match del Via del Mare. Una leadership, tecnica e caratteriale, che la difesa del Milan necessita in particolar modo dopo la prolungata assenza di Maignan: Pioli ci pensa e Simon può partire dall'inizio al posto di Kalulu.

In avanti toccherà ancora a Giroud, che con il derby sembra avere un feeling particolare. Alle sue spalle l'imprescindibile Leao, a segno col Lecce, Brahim Diaz, oggi premiato per le sue 100 presenze in rossonero, e Saelemaekers. In mediana Bennacer, fresco di rinnovo fino al 2027, e Sandro Tonali, di ritorno dalla squalifica che gli ha fatto saltare la trasferta di Lecce.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

1 Tatarusanu

2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez

40 Vranckx, 4 Bennacer

56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 21 Dest, 32 Pobega, 14 Bakayoko, 7 Adli, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 22 Lazetic, 27 Origi, 12 Rebic.

Ballottaggi: Kjaer/Kalulu 65/35.

Diffidati: Bennacer

Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Krunic, Florenzi, Ibrahimovic

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Alassio - Baccini

Quarto uomo: Chiffi

Var: Di Paolo

Avar: Abisso

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Ore: 20:00

TV: Canale 5

