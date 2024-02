Probabile formazione Milan: Kjaer ce la fa, Pioli sceglie i titolarissimi

Domani, giovedì 15 febbraio, il Milan di Stefano Pioli comincerà il suo cammino in Europa League dopo la retrocessione dalla Champions League, affrontata nella prima parte di stagione. I rossoneri d'Italia affronteranno i rossoneri di Francia del Rennes nel doppio scontro valido per i playoff, cominciando dall'andata a San Siro, nella quale Stefano Pioli dovrebbe schierare una formazione molto vicina a quella titolare.

Maignan in porta, difesa con Florenzi a destra (Calabria è infortunato) e Gabbia insieme a Kjaer confermati come coppia central. In mattinata a Milanello, il danese ha superato un test fisico prima dell'allenamento e risulta quindi, a meno di complicazioni dell'ultima ora, recuperato per la sfida di domani sera. Di conseguenza Theo giocherà a sinistra con l'eventualità di Terracciano a gara in corso. Non saranno invece a disposizione di Stefano Pioli nè Simic nè Jimenez che non sono in lista, come anche Caldara.

A centrocampo si ritorna alla linea a tre con Reijnders e Loftus-Cheek che saranno accompagnati da Musah, la grande sorpresa di oggi: il numero 80 però, insieme all'indisponibile Tomori, rientra nella lista dei diffidati. In attacco il solito trio con Pulisic, Leao e Giroud.

Assente nella lista dei convocati Samuel Chukwueze che stamattina è tornato a Milanello acclamato dai compagni, dopo l'esperienza in Coppa d'Africa, ma sarà a disposizione - verosimilmente - dalla prossima sfida in campionato dei rossoneri contro il Monza.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

42 Florenzi 46 Gabbia 24 Kjaer 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 80 Musah 8 Loftus-Cheek

11 Pulisic 10 Leao 9 Giroud

All: Stefano Pioli

Panchina: 57 Sportiello, 69 Nava, 86 Nsiala, 28 Thiaw, 95 Bartesaghi, 38 Terracciano, 7 Adli, 4 Bennacer, 81 Eletu, 17 Okafor, 15 Jovic.
Ballottaggi: Kjaer-Terracciano (60-40); Musah-Adli-Bennacer (50-30-20)
Indisponibili: Kalulu, Pobega, Tomori, Calabria, Mirante, Simic (non in lista), Jimenez (non in lista), Caldara (non in lista), Chukwueze (non convocato)
Squalificati: /
Diffidati: Tomori, Musah

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Nikola Dabanović MNE

Assistenti: Vladan Todorović MNE - Srđan Jovanovic MNE

Quarto uomo: Miloš Bošković MNE

VAR: Nejc Kajtazovic SVN

AVAR: Alen Borošak SVN

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21:00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it