Probabile formazione Milan: Musacchio ce la fa, Piatek ancora titolare

Chiudere l'anno in crescendo. La trasferta di Bergamo servirà al Milan per confermare i passi in avanti dimostrati ultimamente, cercare di portare a casa qualche punto contro una diretta rivale e quindi provare a vincere con una Big. Stefano Pioli è stato molto deciso in conferenza e ha voluto che tutti fossero concentrati solo ed esclusivamente sulla partita. Vietato parlare di feste, vacanze ed anche mercato. Prova importante anche viste le assenze di Theo Hernandez e Lucas Paquetá

DIFESA - C'è stato un piccolo dubbio riguardo le condizioni fisiche di Musacchio, che hanno spinto Pioli a provare anche altre soluzioni come Caldara e Gabbia, ma l'argentino dovrebbe riuscire a giocare al fianco di Romagnoli. Conti ancora una volta titolare e a sinistra Ricardo Rodriguez avrà il compito di sostituire lo squalificato Theo Hernandez.

CENTROCAMPO - Pioli ha ribadito la fiducia in Bennacer nel ruolo di regista, dicendo di lui che è uno di quelli che può crescere maggiormente. Di fianco a lui Kessié per inserire muscoli e fisico e Jack Bonaventura, tornato importante una volta recuperato dagli infortuni e ripresa la forma.

ATTACCO - Tutto sembra far propendere verso una conferma di questo reparto. Suso dovrebbe agire quindi largo a destra, Calhanoglu largo a sinistra e al centro ancora una volta Piatek, visto in crescita dal punto di vista fisico e del gioco, ma ancora non al meglio sotto porta.

Formazione (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonvantura; Suso, Piatek, Calhanoglu.