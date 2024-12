Probabile formazione Milan: Musah favorito su Chukwueze, Loftus trequartista. C'è Calabria a destra

vedi letture

E' tempo di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca che, dopo la sconfitta in campionato contro l'Atalanta, torna in campo contro la Stella Rossa nella sfida valida per la sesta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Bennacer, Florenzi, Jovic, Okafor e soprattutto Pulisic, che si è infortunato al polpaccio venerdì a Bergamo.

E il grande dubbio degli ultimi giorni era proprio su chi avrebbe sostituito l'americano sulla trequarti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fonseca in conferenza stampa: sarà Loftus-Cheek a giocare al posto di Pulisic. Altra novità in difesa dove come terzino destro ci sarà Calabria e non Emerson Royal. L'unico dubbio è in avanti dove Chukwueze e Musah si giocano la maglia da titolare a destra, con lo statunitense al momento in vantaggio. Per il resto verranno confermati gli stessi giocatori che hanno iniziato il match di campionato contro l'Atalanta: Maignan tra i pali, Theo Hernandez terzino sinistro, Gabbia e Thiaw al centro della difesa, Fofana e Reijnders in mezzo al campo, in attaco Leao a sinistra e Morata prima punta.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 28 Thiaw 19 Theo

29 Fofana 14 Rejnders

80 Musah 8 Loftus-Cheek 10 Leao

7 Morata

A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Terracciano, Tomori, Pavlovic, Chukwueze, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Squalificati: /

Diffidati: Calabria, Tomori, Fofana, Chukwueze

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic, Okafor, Pulisic

Ballottaggi: Chukweueze/Musah

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Jesús Gil Manzano ESP

Assistenti: Diego Barbero ESP - Ángel Nevado ESP

IV uomo: Francisco José Hernandez Maeso ESP

VAR: Cesar Soto Grado ESP

AVAR: Benjamin Brand GER

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it