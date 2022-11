Probabile formazione Milan: novità in difesa, rientrano i titolarissimi

MilanNews.it

È l'ultima partita del 2022: il Milan deve tornare alla vittoria dopo il pareggio di Cremona e, per farlo, Stefano Pioli si affiderà alla migliore formazione possibile, con il rientro degli squalificati Theo Hernandez e Giroud e di Rafael Leao dal primo minuto; confermata, inoltre, la presenza in difesa di Thiaw con Kjaer che ha bisogno di riposo dopo i 90 minuti giocati allo "Zini".

Contro la Fiorentina, dunque, il tecnico rossonero schiererà la seguente formazione. Tatarusanu in porta. In difesa rientrano Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra con Thiaw e Tomori centrali. A centrocampo doverosa la coppia Tonali-Bennacer. Davanti torna Giroud di punta e torna Leao sulla trequarti, completata da Brahim Diaz a destra (Messias è infortunato e non sarà convocato) e da Krunic al centro, in netto vantaggio su De Ketelaere.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Tatarusanu

Kalulu Thiaw Tomori Theo

Bennacer Tonali

Brahim Krunic Leao

Giroud



A disposizione: Mirante, Jungdal, Kjaer, Gabbia, Dest, Ballo-Touré, Krunic, Pobega, Vranckx, Adli, Bakayoko, Rebic, De Ketelaere, Origi.

Ballottaggi: Krunic-De Ketelaere (80-20)

Diffidati: Tonali

Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Messias