Probabile formazione Milan: Pioli al Derby con l'undici tipo, un solo cambio in difesa

Quarta giornata della Serie A 2023/24, è già tempo di Derby. Domani pomeriggio il Milan di mister Pioli si ritroverà davanti l'Inter di Inzaghi. Le due prime della classe in campionato, le uniche due a punteggio pieno finora e le due squadre che finora sono sembrate più in palla e più quadrate. I nerazzurri non hanno ancora preso un gol, i rossoneri hanno offerto un calcio offensivo e molto fisico, anche grazie ai nuovi acquisti.

La curiosità quindi è tanta: riuscirà il Milan ad invertire un trend che nel 2023 vede l'Inter padrona assoluta dei derby? Per provare a farlo mister Pioli si affiderà a quelli che finora è sempre stato l'undici titolare. Ci saranno però due defezioni, oltre al lungodegente Bennacer, ed entrambe in difesa: Tomori mancherà per squalifica, Kalulu sarà out per una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Al loro posto ci sarà Simon Kjaer dall'inizio, pronto ad inserirsi nella formazione che ha fatto molto bene contro Bologna, Torino e Roma. Dalla panchina ci saranno armi interessanti come Chukwueze, Okafor e Musah. Di seguito la probabile formazione nel dettaglio:

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria

28 Thiaw

24 Kjaer

19 Theo Hernandez

8 Loftus-Cheek

33 Krunic

14 Reijnders

11 Pulisic

9 Giroud

10 Leao

All.: Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 42 Florenzi, 31 Pellegrino, 95 Bartesaghi, 7 Adli, 80 Musah, 32 Pobega, 18 Romero, 21 Chukwueze, 15 Jovic, 17 Okafor.

Indisponibili: Caldara, Kalulu, Bennacer.

Squalificati: Tomori.

Diffidati: /

Ballottaggi: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Carbone - Giallatini

IV: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Piccinini

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Ore: 18.00

TV: DAZN, ZONA DAZN

web: MilanNews.it