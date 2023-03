Probabile formazione Milan: Pioli non cambia, davanti c'è Giroud. Ancora Diaz

MilanNews.it

Sulle ali dell'entusiasmo vista la qualificazione in Champions e la grande gara di Londra per accelerare in campionato. È questo l'obiettivo che il Milan di Stefano Pioli si è fissato per le prossime partite di campionato, a partire dalla prossima - di domani sera a San Siro - contro la Salernitana di Paulo Sousa. Un match che potrebbe nascondere delle insidie per i rossoneri, soprattutto per il grande dispendio energetico che la squadra ha lasciato sul prato del Tottenham Hotspur Stadium. Ma, nonostante questo, il boost potrebbe arrivare dalla grande condizione mentale della squadra. E per questo, Pioli non sembra intenzionato a cambiare l'undici (salvo l'infortunato Junior Messias, ndr) di Londra.

Davanti all'inamovibile Mike Maignan, infatti, agirà il terzetto di difesa che ha rivoluzionato il Milan nell'ultimo mese ossia quello composto da Pierre Kalulu, Malick Thiaw (in netto vantaggio per una maglia da titolare su Simon Kjaer) e Fikayo Tomori. In mediana verrà riproposta la coppia Sandro Tonali-Rade Krunic (con Bennacer che dovrebbe partire dalla panchina), con Alexis Saelemaekers a destra - che, come detto poc'anzi, prenderà le veci di Junior Messias - e Theo Hernandez sulla corsia di sinistra. Dietro ad Olivier Giroud, poi, ci saranno Brahim Diaz (ancora davanti a Charles De Ketelaere) e Rafael Leao, che torna dalla squalifica dopo l'assenza di Firenze.

PROBABILE FORMAZIONE -