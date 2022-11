Probabile formazione Milan: Pioli rinuncia al trequartista di qualità? Torna Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si giocherà domani sera alle 21:00, in un San Siro ancora una volta sold-out, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League avendo a disposizione due risultati su tre: basterà, infatti, vincere o pareggiare contro il Salisburgo per superare il girone.

Per farlo, Stefano Pioli si affiderà alla seguente formazione: Tatarusanu in porta con Kalulu terzino destro, Theo Hernandez terzino sinistro e Kjaer e Tomori centrali; Tonali e Bennacer coppia intoccabile in mediana; davanti torna Giroud di punta, supportato a sinistra da Leao, a destra da Rebic (favorito su Messias) e al centro da Krunic, preferito, in quanto uomo di più peso fisico e di equilibrio, ai trequartista di qualità De Ketelaere e Brahim Diaz.



PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Tatarusanu

Kalulu Kjaer Tomori Theo

Tonali Bennacer

Rebic Krunic Leao

Giroud



Panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Origi



Ballottaggi: Rebic-Messias (70-30); Krunic-De Ketelaere-Brahim Diaz (60-20-20)

Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Calabria, Dest, Florenzi, Saelemaekers, Thiaw, Vranckx, Adli, Bakayoko, Ibrahimovic