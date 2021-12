Probabile formazione Milan: Pioli si affida a Krunic e Messias

Vigilia di Milan-Liverpool, partita spartiacque per il prosieguo della stagione dei rossoneri: contro i Reds (e sempre con un occhio verso Porto-Atletico Madrid) ci si gioca il passaggio del turno in Champions League. Il Milan, attualmente terzo nel girone B, per raggiungere gli ottavi di finale deve vincere con il Liverpool e sperare che il match del Do Dragao o finisca in pareggio o con una vittoria dell'Atletico Madrid (ma la differenza reti degli spagnoli deve rimanere inferiore a quella del Milan). Impresa difficile, ma non impossibile. Mister Pioli purtroppo oggi ha perso anche Rafa Leao, out per una piccola lesione al flessore arrivata dopo una forte contusione subita nel match casalingo contro la Salernitana. Le scelte del tecnico rossonero sono quasi obbligate, vediamole nel dettaglio:

KRUNIC E MESSIAS - Con Leao out mister Pioli si affiderà al fedelissimo Krunic: il bosniaco partirà, almeno inizialmente, da sinistra, con Diaz e Messias a completare la trequarti. Zlatan Ibrahimovic unica punta, lo svedese insegue ancora il gol più anziano in Champions, e con Giroud e Rebic infortunati le uniche alternative dalla panchina saranno Saelemaekers e Maldini.

COPPIA COLLAUDATA - Contro il Liverpool Pioli schiererà a centrocampo la coppia che ad oggi gli ha dato più certezze: Tonali e Kessie sono pronti a dar battaglia dall'inizio. Bennacer e Bakayoko in panchina, saranno sicuramente d'aiuto a gara in corso.

OCCASIONE PIERRE - Mike Maignan tornerà a difendere la porta rossonera anche in Champions League, davanti a lui, da destra a sinistra, Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Florenzi e Ballo-Touré in panchina pronti a dare forze fresche sugli esterni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.