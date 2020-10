Probabile formazione Milan: riecco Romagnoli, Ibra totem. Ballottaggio Diaz-Castillejo

E alla fine... il derby! Dopo una lunga attesa, causa sosta per le Nazionali, il Milan si appresta a sfidare l'Inter, squadra costruita per vincere lo scudetto ed avanzare fino alle fasi finali della Champions League. I rossoneri sono cresciuti parecchio rispetto all'ultima stracittadina, come dimostrano i risultati post lockdown: servirà però una conferma, importante, in una gara che non porta gioie da tempo immemore. Stefano Pioli ritrova Ibrahimovic e Romagnoli, ma perde Gabbia, positivo al Covid così come Duarte, ancora non negativizzato.

TORNA LA COPPIA TITOLARE - Davanti al solito Gigio Donnarumma, protagonista anche in Nazionale, ci sarà la prima modifica della retroguardia dall'inizio della stagione. Al posto dell'indisponibile Gabbia ci sarà il rientrante Alessio Romagnoli, recuperato dopo tre mesi di assenza. Confermato al suo fianco Simon Kjaer, così come i terzini, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. A scudo del quartetto difensivo vedremo nuovamente Kessie-Bennacer, con Tonali che partirà dalla panchina.

BALLOTTAGGIO SULLE CORSIE OFFENSIVE - Se l'asse centrale dell'attacco è pressoché ovvio, con Calhanoglu alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, carico a molla dopo aver sconfitto il Coronavirus, ci sono maggiori dubbi sulle corsie esterne. Piuttosto sicura la presenza di Alexis Salemaekers, ma non ancora la sua fascia di riferimento. Il dubbio è infatti tra Brahim Diaz e Samu Castillejo, con l'ex Real Madrid al momento favorito sul connazionale: qualora in campo ci andasse il numero 21, il belga agirà sulla destra, viceversa l'ex Anderlecht si sposterà a sinistra con il 7 sul lato opposto.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic.