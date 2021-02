Probabile formazione Milan: Romagnoli in difesa. A sinistra Rebic avanti su Leao

Stefano Pioli, in vista del match di domani sera contro la Roma, sta pensando di schierare dal primo minuto il così detto “Milan titolare”, fatto salvo per l’infortunato Ismael Bennacer. Dopo le due sconfitte consecutive contro Spezia e Inter, il Diavolo è chiamato a fare punti sul campo della Roma, in una sfida, che è un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Un solo dubbio per il tecnico rossonero: sulla trequarti sinistra ci sarà uno fra Ante Rebic e Rafael Leao, con il croato favorito. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte di mister Pioli.

FIDUCIA A ROMAGNOLI - Nonostante le ultime prestazioni poco esaltanti del capitano rossonero, Pioli gli darà un’ulteriore chance da titolare contro la sua ex squadra, la Roma. Al suo fianco ci sarà Simon Kjaer. Pronto a subentrare in caso uno dei due centrali venisse sostituito, Fikayo Tomori.

DUBBIO REBIC-LEAO - Pioli pare intenzionato a dare una maglia da titolare al croato, sfruttando magari la velocità del portoghese a gara in corso, con le squadre più stanche. Qualora il dubbio si risolvesse in favore di Rebic, il Milan si presenterebbe a Roma, con gli stessi 11 del derby. In questo momento, con Bennacer fuori, Pioli vuole dare continuità senza rischiare con chi ha giocato meno. Gli altri 2 alle spalle di Zlatan Ibrahimovic saranno Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. Sia il turco che il belga non sono in un grande momento, e anche da loro, contro la Roma, ci si aspetta una reazione.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli.