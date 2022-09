Probabile formazione Milan: scelti i sostituti di Theo e Maignan, riposa Bennacer e dà spazio a Kjaer

MilanNews.it

Il Milan tornerà domani in campo dopo la sosta nazionali, sfidando, al "Castellani", l'Empoli con calcio d'inizio alle 20:45. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Maignan infortunati, oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi e a Origi, segnalato comunque in via di recupero; torna a disposizione, invece, Ante Rebic, il quale si accomoderà inizialmente dalla panchina.

In campo dall'inizio vedremo certamente gli esordi da titolari di Tatarusanu al posto di Maignan e di Ballo-Touré al posto di Theo Hernandez; completeranno il reparto difensivo: Calabria a destra, Kjaer e Tomori centrali con Kalulu in panchina. La scelta del danese va letta anche per un ausilio in fase d'impostazione, dato che a centrocampo riposerà Bennacer per far giocare Tonali e Pobega. Davanti Giroud, supportato dal rientrante Leao a sinistra, De Ketelaere al centro e Saelemaekers, favorito su Messias, a destra.

PROBABILE FORMAZIONE

Tatarusanu

Calabria Kjaer Tomori Ballo-Touré

Tonali Pobega

Saelemaekers De Ketelaere Leao

Giroud



Ballottaggi: Kjaer-Kalulu (70-30), Saelemaekers-Messias (60-40)

Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Theo Hernandez, Origi