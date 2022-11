Probabile formazione Milan: sorpresa al fianco di Bennacer. Tre cambi davanti per Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Salisburgo e in vista dei prossimi due impegni di campionato, Stefano Pioli opterà, nella sfida di domani alle 20:45 a San Siro contro lo Spezia, per una formazione con qualche rotazione rispetto all'undici sceso in campo in Champions League.

In porta Tatarusanu. In difesa Kalulu a destra, Theo Hernandez a sinistra con Gabbia che affiancherà Tomori al centro; riposa Kjaer, mentre a Dest sarà dato più tempo per recuperare dall'acciacco subito pre-Salisburgo. A centrocampo rifiata Tonali, con Bennacer imprescindibile affiancato da Krunic. Davanti tocca ad Origi, supportato a sinistra da Leao, a destra da Messias (in ballottaggio con Vranckx) e al centro da Brahim Diaz; nel caso in cui la spuntasse il 2022 belga, Diaz si sposterebbe a destra con Vranckx al centro della trequarti. Panchina per De Ketelaere assieme a Rebic e Giroud. Nessuna novità dall'infermeria.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Tatarusanu

Kalulu Gabbia Tomori Theo

Bennacer Krunic

Messias Brahim Leao

Origi



A disposizione: Mirante, Jungdal, Kjaer, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Tonali, Pobega, Vranckx, Adli, Bakayoko, Rebic, De Ketelaere, Giroud.

Ballottaggi: Krunic-Pobega (70-30); Messias-Vranckx (60-40)

Diffidati: Theo Hernandez

Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers