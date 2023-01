Probabile formazione Milan: squadra che vince... La trequarti resta a Diaz

MilanNews.it

Il Milan esordirà domani sera alle 20:45 a San Siro nel 2023 ospitando la Roma, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A.

Non ci saranno novità tra i convocati: forfait per Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic e Messias, oltre agli stop dei lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi e ai problemi ben noti di Maignan.

Stefano Pioli, un po' per scelta e un po' per necessità, dunque, confermerà in blocco l'undici titolare contro la Salernitana: la difesa Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Tatarusanu con la coppia Tonali-Bennacer a centrocampo; davanti Giroud, supportato da Leao a sinistra, Saelemaekers a destra e Brahim Diaz al centro. Panchina per De Ketelaere.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)



1 Tatarusanu

2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez

8 Tonali, 4 Bennacer

56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: 83 Mirante, 69 Nava, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 21 Dest, 40 Vranckx, 32 Pobega, 41 Bakayoko, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 22 Lazetic.

Ballottaggi: Brahim Diaz-De Ketelaere (80-20)

Diffidati: Tonali

Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic, Messias, Florenzi, Ibrahimovic, Vasquez

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Lo Cicero - Di Iorio

Quarto uomo: Aureliano

Var: Irrati

Avar: Piccinini

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Ore: 20:45

TV: Dazn

Web: www.milannews.it