Probabile formazione Milan: Stakanov Ibra, Theo e Kessie riposano. Pioli ripropone la trequarti di Glasgow

Il Milan volta pagina dopo il beffardo pareggio contro la Roma e si proietta all'Europa League, competizione che va assolutamente onorata. Domani a San Siro ci sarà lo Sparta Praga, squadra partita male nel girone ma assoluta dominatrice nel campionato ceco con sei vittorie. Stefano Pioli, come preannunciato, è pronto a tanti cambi con modifiche in ogni reparto.

TORNA DALOT, THEO AI BOX - Nonostante l'erroraccio contro la Roma in porta ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu, confermato come vice Gigio, costretto all'indisponibilità causa Covid. La difesa sarà mantenuta inalterata per tre/quarti, con Calabria, Kjaer e Romagnoli che saranno regolarmente in campo. Nel ruolo di laterale sinistro vedremo invece un cambio: Theo Hernandez riposerà per la prima volta in stagione, con Dalot pronto a sostituirlo. Davanti ai quattro di retroguardia ci dovrebbero essere Bennacer e Tonali, quest'ultimo favorito in luogo di Kessie.

L'ATTACCO DI GLASGOW - In queste ore si è a lungo parlato di un possibile turno di riposo per Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese dovrebbe partire nuvoamente titolare anche contro lo Sparta Praga. Dietro di lui, il tris di mezze punte già schierato al Celtic Park: ovvero Castillejo, Krunic e Brahim Diaz, favoriti su Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leao.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic.