Probabile formazione Milan: tanti indisponibili, tranne in attacco. Novità per Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è atteso domani dalla importantissima e decisiva sfida contro la Dinamo Zagabria; i rossoneri, infatti, sono chiamati a conquistare assolutamente i tre punti per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League, da giocarsi poi in via definitiva nell'ultimo match di martedì prossimo a San Siro contro il Salisburgo.

Al "Maksimir", però, Pioli arriverà con la consueta lunghissima lista di indisponibili: gli infortunati Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Dest, i non inseriti in lista UEFA Thiaw, Adli, Vranckx, Ibrahimovice Bakayoko, e lo squalificato Tomori.

Dalla cintola in giù, dunque, nessuna possibilità di scelta: Tatarusanu in porta, Kalulu, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez a comporre la difesa a 4 con Tonali-Bennacer coppia di mediana. Davanti più opzioni: Giroud e Leao tornano titolari nelle rispettive posizioni, con Krunic (in vantaggio su De Ketelaere) da trequartista centrale e Rebic (favorito su Messias) da esterno destro che completeranno il reparto. Recuperato, almeno per la panchina, Brahim Diaz.

PROBABILE FORMAZIONE

Tatarusanu

Kalulu Kjaer Gabbia Theo

Tonali Bennacer

Rebic Krunic Leao

Giroud



Ballottaggi: Krunic-De Ketelaere (70-30); Rebic-Messias (70-30)

Squalificati: Tomori

Indisponibili: Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Dest, Thiaw, Adli, Vranckx, Ibrahimovic, Bakayoko