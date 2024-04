Probabile formazione Milan: tantissimi cambi. Tre possibili titolari comunque in campo

vedi letture

Si riportano di seguito le ultime notizie sulla probabile formazione del Milan per la sfida contro il Sassuolo:

In difesa riposano Calabria, Gabbia e Thiaw, spazio a Florenzi, Kjaer e Tomori. Maignan rimasto a Milano per la gestione di un affaticamento: in porta Sportiello. Bisognerà capire se toccherà nuovamente a Theo oppure potrà esserci l'esordio dal primo minuto in rossonero per Terracciano. A centrocampo se riposa Loftus-Cheek si passa evidentemente ad una linea a tre composta da Musah, Adli e Reijnders. Attacco totalmente rivoluzionato: partono dall'inizio Okafor, Jovic e un ritrovatissimo ed ispirato Chukwueze. La rosa durante la stagione si è rivelata valida più volte anche nei ricambi, domani starà tutto all'atteggiamento e alla mentalità con cui si scenderà in campo: in un momento chiave della stagione non esistono scuse ed alibi.

MILAN (4-3-3)

57 Sportiello

42 Florenzi 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo

80 Musah 7 Adli 14 Reijnders

21 Chukwueze 15 Jovic 17 Okafor

All. Stefano Pioli

A disp.: Nava, Raveyre, Simic, Jimenez, Gabbia, Thiaw, Calabria, Terracciano, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Bennacer, Leao, Pulisic, Giroud.

Indisponibili: Pobega, Kalulu

Diffidati: Musah, Thiaw, Tomori

Ballottaggi: Theo-Terracciano

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MASSA

Assistenti: MONDIN – VECCHI

IV uomo: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: CHIFFI

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it