Probabile formazione Milan: Theo-Tomori coppia centrale, torna Giroud

Dopo un po' di tempo il Milan ha avuto una settimana piena per preparare il prossimo impegno, anzi i prossimi impegni: perchè dopo la trasferta contro l'Atalanta in programma sabato alle 18, i rossoneri voleranno mercoledì in Inghilterra per sfidare il Newcastle. Il focus della squadra è però ancora tutto sulla sfida di Bergamo. Stefano Pioli, con ogni probabilità, dovrà fare a meno anche per questa giornata sia di Rafael Leao che di Simon Kjaer.

Al centro dell'attacco tornerà Olivier Giroud, dopo le due giornate di squalifica: di conseguenza Luka Jovic si accomoderà in panchina, pronto a subentrare. Ai lati della punta però le scelte sono obbligate: Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra. Mani legate per Pioli anche in difesa dove l'emergenza continua: accanto a Tomori verrà confermato Theo come difensore centrale, dopo l'ottima prova contro il Frosinone. Il suo posto sulla fascia sinistra sarà preso da Florenzi. A centrocampo la linea a tre ormai consueta, formata tutta da nuovi acquisti: Loftus, Musah e Reijnders.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 19 Theo Hernandez 42 Florenzi

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 80 Musah

21 Chukweuze 9 Giroud 11 Pulisic

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Jovic.

Diffidati: Musah

Infortunati: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Okafor, Leao.

Squalificati: nessuno

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: La Penna

Assistenti: Imperiale-Vecchi

IV Uomo: Sacchi

VAR: Marini

AVAR: Di Martino

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

TV e streaming: DAZN

Ore: 18.00

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Web: MilanNews.it