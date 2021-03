Probabile formazione Milan: torna Romagnoli, ballottaggio Kalulu/Dalot. Castillejo a destra, Rebic c'è

Roma-Milan è stata una gara assolutamente dispendiosa, tale da influenzare, in maniera pressoché obbligata, un logico turnover per la vicina sfida di domani contro l'Udinese. Stefano Pioli, oltre alle indisponibilità di Calhanoglu e Ibrahimovic, e quelle retrodatate di Bennacer e Mandzukic, ruoterà i suoi giocatori, andando ad inserire forze fresche nei vari slot di reparto.

TORNA ROMAGNOLI, SI RIVEDE KALULU - Davanti a Gigio Donnarumma dovremmo assistere ad un paio di cambi rispetto alla retroguardia vista all'Olimpico. Sulla corsia destra, ad esempio, dovrebbe esserci Kalulu (ballottaggio con Dalot) al posto di Calabria, mentre al centro è pronto a tornare Romagnoli in luogo di Tomori. Sia il terzino sia il difensore rientrano in ottica rotazioni perchè i rossoneri sono impegnati in campo ogni tre giorni. In coppia con il capitano ci sarà Kjaer, mentre Theo Hernandez sarà come al solito il laterale mancino titolare. Conferma invece per il duo mediano Kessie-Tonali.

ALTERNANZA A DESTRA E SCELTE OBBLIGATE - Senza Zlatan, Calhanoglu e Mandzukic, Pioli dovrà fare di necessità virtù, imbastendo l'attacco con i giocatori rimasti. A destra vedremo la consueta alternanza, con Castillejo per Saelemaekers, mentre al centro ci sarà Brahim Diaz. Ante Rebic ha recuperato dalla botta che lo ha costretto al cambio all'Olimpico, verrà quindi inserito a sinistra dall'inizio. Come centravanti titolare rivedremo Rafael Leao.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao.