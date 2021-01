Probabile formazione Milan: torna Theo, ballottaggio sulla destra

Domani sera andrà in scena Milan-Juventus, valida per il sedicesimo turno di Serie A: fischio d'inizio alle 20:45 a San Siro, la partita andrà in onda su Sky. Entrambe le squadre dovranno far fronte a diverse assenze, Morata, Cuadrado e Alex Sandro out per gli ospiti, invece indisponibili Ibrahimovic, Tonali, Bennacer e Gabbia per i rossoneri. Nonostante la grande importanza del match mister Pioli ha dichiarato oggi in conferenza che non si tratta di una prova decisiva e che il tutto verrà preparato come sempre: anche quella di domani sarà la "solita" finale. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte del tecnico rossonero.

BALLOTTAGGIO A DESTRA - Le scelte in attacco, come negli altri reparti, sono obbligate. O quasi: se Leo, Rebic e Calhanoglu sono intoccabili, a destra c'è un ballottaggio. Diaz e Castillejo si contendono la titolarità, con Samu attualmente in vantaggio sul talentino ex City e Real Madrid.

RADE E FRANCK - Bennacer infortunato, Tonali squalificato, la solita mediana a due non può che essere composta da Franck Kessie e Rade Krunic. Pioli in conferenza ha ovviamente confessato di avere anche un piano di riserva, ma il duo titolare sarà composto dall'ivoriano e dal bosniaco.

TORNA THEO - Fra le tante assenze una buona notizia: torna turbo Theo. Il francese, assente contro il Benevento per squalifica, tornerà da titolare sulla sinistra più carico che mai. Romagnoli, Kjaer e Calabria completano la linea difensiva che proteggerà il solito Gianluigi Donnarumma.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.